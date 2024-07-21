撥亂反正：狂人真言 擲地有聲

美國前總統特朗普日前在共和黨全國代表大會上致詞，是他遇刺後首次公開演說。之前其親信放風，指特朗普死裏逃生後有所感發，今次致詞內容會較為溫和感性，致力團結全國上下，減少攻擊已如活死人的現任總統拜登。結果其演說還是充斥對拜登政府的批評，當中有些是胡言亂語、謾罵抹黑，但也有不少擲地有聲的真知灼見，尤其值得一些已被美國左傾傳媒洗腦的香港人細聽。

特朗普指出，戰火正在歐洲及中東肆虐（指俄烏及以巴戰爭），衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，全球正處於第三次世界大戰邊緣，指摘拜登向烏克蘭及以色列提供武器，製造國際危機。這些都是鐵一般的事實，雖然傳統上共和黨主張現實主義外交，民主黨推崇自由、平等及國際合作的理想主義，但歷史告訴我們，美國發動戰爭大多是在民主黨執政時期，到共和黨上台後則推動戰事結束。特朗普聲言上任後會致力恢復世界和平穩定和諧，雖然未知他會怎樣做及能否做到。

特朗普又指控民主黨針對他進行政治迫害，將司法系統武器化，包括有關他非法保留總統機密文件一案。這些也所言非虛，當然特氏與共和黨也在做相同的事。諷刺的是，拜登其後也被揭不當處理機密文件，但他避過檢控，原因之一是檢控官認為他是一位記憶力衰退的老好人，故網開一面。

除了世界和平，特氏還許下多個承諾，包括拯救經濟，遏止通脹，減息、減債、減稅，以及立即解決中國電動車問題。怎樣做呢？他同樣未有詳細交代，但起碼他講出了一個大部分美國民眾都相信的事實，就是過去4年已證明拜登對有關問題束手無策，一事無成，因此整體而言其演說還是成功的。