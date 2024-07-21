自成一家：中越蜜月期可能要結束

越共總書記阮富仲突然逝世，令人震驚之餘，其實也不太意外。近兩年他的健康狀況每況愈下，大家一早有心理準備。不過，阮富仲自2011年起就出任越共一把手，在越南具有無可取代的地位，這次他遽然離世，無論是對越南國內抑或對外政策方面，都會帶來極大影響。

先說國內，去年阮富仲扶持跟着自己反腐的武文賞出任國家主席，並計劃在2026年任期屆滿後，將總書記的位子交予他，可惜武文賞今年3月涉貪辭職下台，阮只能匆忙找來蘇林在今年5月出任國家主席。如今阮富仲突然逝世，蘇林能否在短時間內擺平黨內不同勢力，要打一個很大的問號。

在缺乏領袖的情況下，越共短期內必定會出現一定程度的不穩定，而國內政治的不可預測性，也將影響外交政策。越南近年推行大國平衡策略，是全球少數能同時和中美俄交好的國家，當中越南與中國走得稍為近一些，大力合作發展經濟，但這一切在蘇林意外提前上台後有可能出現變數。越南能否維持原有的「竹子外交」，要打上第二個問號。

阮富仲任內很重視中越兩國老一輩領導人的傳統情誼，視山水相連的鄰國中國為同志加兄弟。近些年在阮富仲的帶領下，中越兩國高層始終保持着緊密聯繫和務實合作，取得不少成果。蘇林欠缺和北京友好的私人關係，對中國的態度跟阮富仲有天壤之別，這是令人擔心的。

事實上，蘇林上位有點突然。他執掌大權後為了顯示個人威望，在外交上作一些調整甚至與中國反目，成為第二個菲律賓，並非不可能。近日越南單方面向聯合國大陸架界限委員會提交涉及南海外大陸架的劃界案，再結合阮富仲突然病逝的消息，已預見中越持續多年的蜜月期有可能要結束了。