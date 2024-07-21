筆下風雲：兩個總統 一樣心情

澤連斯基亦嗅到𤓓味，急急主動示好，二人日前通電話，也是特朗普卸任後首次。特朗普透露，澤連斯基祝賀他正式獲得共和黨提名出選總統，並譴責刺殺事件。惟好話說盡，特朗普到這一刻並無改變對俄烏戰爭的看法，依舊揚言當選後「將為世界帶來和平並尋求結束戰事，俄烏雙方可以談判協議，為繁榮鋪路」。這肯定不是戲子總統最樂見，但形勢比人強，由特朗普到其副手萬斯，皆一再強調美國援烏是蝕本生意，必須結束戰爭，讓美國騰出手，集中應付中國。與此同時，特朗普對台灣的看法，亦貫徹無寶不落的商人作風。一方面，他指斥台灣搶走美國所有晶片生意，卻要求美國保護，必須繳交更多保護費；另一方面，他坦言美國離台灣很遠，中國則很近，要美國軍事協防台灣，在實際上難以做到。言下之意，就是着數攞盡，沒有義務。