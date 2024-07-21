強詞有理：災難性後果

這年頭美國社會集體陷入反華歇斯底里，充滿焦躁和暴戾之氣，理性聲音愈來愈少。美國知名經濟學家羅奇可謂濁世中難得的清流，他最近在接受媒體訪問時慨嘆：「自我成年以來，我印象中美國詆毀其他對手時，從未像詆毀中國這麼狠，這非常令人擔憂。」擔憂甚麼？他認為美國兩黨以國家安全為幌子渲染所謂「中國威脅」，會將美國帶入一場「新冷戰」的早期階段，這種「恐華症」可能導致災難性後果。

這不是危言聳聽，而是正在發生的事情，美國為了遏制中國，不僅肆意詆毀，而且不擇手段，甚至不惜挑起新冷戰，無非想重溫當年肢解蘇聯的舊夢。殊不知今時不同往日，美國已不是當年的美國，中國也不是當年的蘇聯，歷史可能相似，但不可能完全重複，新冷戰的結果也許恰恰走向反面，為世界帶來災難性後果的同時，也勢必終結美國霸權。作為摩根士丹利前亞洲區主席，羅奇自然比其他美國人看得更清楚，也更擔憂，因此近年多次出聲警告，呼籲美國改變對華政策，可惜言者諄諄，聽者藐藐，華府政客走火入魔，根本不可能聽從勸告，甚至整個美國社會也已容不下理性聲音。

另一位美國經濟學家薩默斯早前也在一篇訪談文章中指出，中美關係緊張的主要原因是美國的焦慮，後者對自身在世界範圍內影響力減弱感到擔憂，政策制訂者的反應是恐懼的、不明智的。

沒錯，美國「恐華症」的根本原因在於本身實力和影響力衰落，表面上依然不可一世，實際上愈來愈心虛。從打壓華為和TikTok，到禁運晶片和相關設施，再到封殺中國起重機和電動車等等，華府政客愈來愈神經質，也愈來愈荒腔走板，彷彿所有中國產品都會威脅美國安全，北京只要按一個開關，就可以令美國全國癱瘓，這不是很可笑嗎？其自信都丟到哪裏去了？

也難怪老美如此焦慮，雖然美國GDP仍是世界第一，但當中充滿水分，而且靠虛高的美元匯率支撐，若論實際購買力和整體經濟實力，美國已明顯不如中國。很簡單，美國工業產值只有中國的三分之一，後者造艦能力更是前者的232倍，雙方經濟實力如何，答案已寫在牆上。所以，別看美國政客至今還在強調「從實力地位出發」同中國談話，其實明眼人都看得出，這不過是夜行人吹口哨。