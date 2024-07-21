坦言集：中國的開放

從傳說的中國與美國在南海的電子戰，到解放軍空運至白羅斯與波蘭邊境，似乎都顯示出中國對美國不再委曲求全，而是開始從被動轉為主動迎戰。一方面是美國咄咄逼人太過分，另一方面是中國近年武備帶來更大的信心、勇氣與美國周旋。

中國加強與美國公開接觸而不是迴避，在戰略上便是既公開向國際表態中國不怕接觸，也在談判中堅持立場，合則談，不合可中斷談判。中國是主動權全在我，不再依美國的政治節奏，且在公開外交中，中國積極拉攏各方勢力，以達到國際和平目標，不惜與美西方對着幹。

中國在提出「一帶一路」倡議之後，這些年又提出全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，更增強人類命運共同體的理念。中國的外交、國際戰略，再不是一直以來的一國社會主義，或一國的改革開放，而是放眼全球。中國與全球安全、發展、文明的命運相連，中國不能獨善其身。以往的「韜光養晦」完成了歷史任務，特別是二十屆三中全會的新階段開始，是新的深化改革開放。中國要推動中國式的大國外交，這個大國不是沿自西方列強和美國的大國霸權，也不是蘇聯的大國沙文主義，而是依據中國提出的全球倡議和人類命運共同體，逐步隨中國與國際的發展充實內容，將之落實。

在中美關係新的轉變中，中國當然與俄羅斯合作，因為這是在美國霸權壓迫之下，中國能抗衡的最主要保證。有了中俄不是結盟的協力合作，美國連同它的附庸沒法可以分而治之地戰勝。美國忘卻英國人教導的政治對敵人分而治之的戰略，美國聯華才可以制蘇聯，聯歐洲才可以壓俄羅斯。現在是打翻與俄羅斯的關係，也顛覆了與中國的關係，反迫使中俄聯手，分而治之之策變成中俄等策反美國的附庸，從中東開始，也壓迫歐洲。歐盟正在分裂，在內是階級及宗教種族，在外是東歐與西歐。若特朗普放棄烏克蘭戰爭，歐洲從美國附庸控制中分離，更是美國受分而治之之痛。

中國主動，用一帶一路，用外交斡旋，用全球倡議的後殖民、後霸權的新國際主義，來推動國際經濟的去美國化、去歐洲殖民主義化，推動多極化多元化世界與世界文明，應有助於美西方陣營的分化、分裂，避開新冷戰，戰勝美國霸權主義，終結西方的新老殖民主義。