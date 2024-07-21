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龍門陣
6車串燒 深夜塞爆屯門公路
屯門公路往屯門一度擠塞。
【本報訊】上周五（19日）深夜11時許，5輛私家車及一輛的士，先後沿屯門公路往屯門方向行駛，當駛至近大欖轉車站對開，有車輛疑因應交通情況減速，惟尾隨車輛懷疑收掣不及，結果導致6車串燒，意外中幸無人受傷。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事故影響，現場往屯門方向一度出現車龍。
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