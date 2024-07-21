特製金屬藏可卡因 暗格穿崩 拘收貨人

報稱禮物圖蒙混過關 檢毒值80萬 香港海關於上周四（18日）透過風險評估，在香港國際機場查驗一件從墨西哥抵港、並報稱載有禮物的空運包裹。經檢查後，人員發現包裹的X光影像可疑，結果揭發包裹內藏異常沉重的金屬塊，金屬塊內暗格藏有約值80萬元的懷疑可卡因。人員跟進調查，翌日在旺角區拘捕一名收貨的無業男子，他會於明日提堂。海關相信販毒集團特製金屬件，企圖利用厚身金屬層收藏毒品通過X光檢查。

香港海關毒品調查科機場調查課人員指，人員於上周四經風險評估後，檢查一件由墨西哥抵港、報稱禮物的空運包裹，惟該件包裹的X光影像十分可疑，遂打開包裹作查驗，結果發現包裹內有一件約9公斤重的金屬塊。人員利用工具鑽穿金屬塊檢查，赫見內裏有暗格，並收藏了約一公斤懷疑可卡因，料市值約80萬元。

人員發現該包裹的收貨地址，是一個位於旺角的住宅單位，遂於上周五展開監控遞送行動，拘捕一名收貨的49歲本地男子。他報稱無業，已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂。海關相信販毒集團特製金屬件，企圖利用厚身金屬層藏毒，以便通過X光機檢查，加大海關的執法難度。

搗工廈毒倉 拘21歲漢 另外，九龍城區執法人員，於上周五（19日）展開代號「捍衞者」的打擊毒品行動，搗破一個位於葵涌大廈街的懷疑毒品分銷及儲存倉庫，並檢獲約3.5公斤懷疑氯胺酮、約2,000粒懷疑搖頭丸、小量大麻及毒品包裝工具，毒品市值共約170萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名21歲男子，並把他帶走調查。

毒駕跳車逃 男子被捕 此外，上周五晚上9時46分，一名姓楊（33歲）男子駕駛私家車，沿尖沙咀彌敦道快線往梳士巴利道方向行駛，當駛至近加連威老道時，有執法人員察覺私家車行駛期間左搖右擺，遂截停車輛調查。期間有人跳車逃走，最後在附近被執法人員截獲。

人員在附近街頭檢獲共重約137克懷疑可卡因，市值約108,300元。人員經初步調查後，以涉嫌「販毒」罪拘捕該名姓楊男子，並把他帶走調查。