青年單獨泳渡北海峽 全港第一人

【本報訊】青年梁俊曦（Ryan）成功挑戰極限，成為香港第一人完成單獨泳渡北海峽（North Channel），創造了香港體壇歷史，前日凱旋回港，受到一群到機場接機的青少年熱烈歡迎。

抱持「心態決定境界」信念 Ryan提到，在這趟極限挑戰之旅中所遇重重困難，最後都能突破極限，達到目標，又感謝團隊的努力，在有限資源下想到方法解決問題，另外就是想起父母的支持，及一班青少年打氣加油，決定改變心態，享受當下人生難得遇見的挑戰，最後發現，抱持「心態決定境界」的正向心態，就能完成不可能的挑戰！

Ryan直言，他一直抱持一個理念，就是透過這次極限挑戰，勉勵年輕人不要躺平，不要渾渾噩噩過日子，不要局限於生活的窘境，只要發掘到自己的興趣和潛能，定下目標，一步一腳印去實行，就能達成夢想，找到人生志向。

作為青少年發展企業聯盟（CDIA）的「志勇大使」，Ryan預告未來還有很多活動助力扶助青少年的工作，「志」諧音「至」，即是「最」，亦有「志向」，及「智慧」的「智」的意思；「勇」則是勇敢、堅毅，「志勇」便是最勇，亦蘊藏鼓勵青少年勇敢尋找人生志向的含意。

CDIA主席陳龔偉瑩表示，現時很多調研指向香港年輕人傾向「躺平」，實在需要更多鼓勵，需要一些可以學習的成長和正向故事，啟發他們將自己的性格強項發掘出來，努力磨練，為自己創造機會，將夢想實現。勇敢和堅毅的意志是要磨練出來的，建立正向是需要用勇敢的行動配合的，Ryan的堅毅故事，可以作為現今年輕人的楷模，讓他們從中得到啟發，建立人生志向，繼而排除萬難達到目標。又希望Ryan這位志勇大使會將這個理念宣揚開去。