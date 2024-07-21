航運減碳排 推綠色優惠燃料加注

【本報訊】運輸及物流局局長林世雄表示，綠色航運是全球航運發展的新趨勢，當局近日推出「綠色優惠計劃」及「綠色船用燃料加注」兩項新舉措，有助減低航運業碳排放，讓香港在邁向綠色航運和綠色港口的發展上踏出重要的一步。

合資格船舶可獲6萬元 林世雄於網誌介紹，「綠色優惠計劃」是指上月28日起，所有5,000總噸或以上合資格的香港註冊船舶，若達到國際海事組織制訂的碳強度指標評級A或B，便符合資格獲得綠色優惠，每艘船舶可於2024至2026年間每年獲兩萬元資助，政府在本年度的《財政預算案》已撥款6,500萬元以落實此項措施。

至於「綠色船用燃料加注」，局方早前向立法會提交《2024年船舶法例（燃料使用及雜項修訂）條例草案》，並已於本月10日進行首讀。修訂草案容許船隻在香港水域內加注綠色燃料，例如液化天然氣、甲醇、氨和氫等。此外，政府已展開為本地船舶及遠洋船，提供綠色船用燃料加注的可行性研究，並將於今年內公布行動綱領，落實建設相關加注設施和發展供應鏈。

林世雄強調，當局會繼續與業界同心協力，推動香港綠色航運和綠色港口發展，在減排的同時亦增強港口競爭力，做到「綠水青山」和「金山銀山」兩不誤，以鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。