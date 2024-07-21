避開打風 多啦A夢再現夜空

昨晚掛1號波 料今明雷雨滂沱 周末又熱又大風，天文台昨午一度發出酷熱天氣警告，持續5個小時後於下午6時正取消。吹走酷熱的是位於南海中部、將移向海南島的熱帶低氣壓，隨着其靠近，天文台於昨晚10時40分發出一號戒備信號，預料今明兩日本港有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。而趕在熱帶低氣壓來襲的第二場「多啦A夢無人機匯演」昨晚7時30分如期在維港上空舉行，吸引數百市民在尖沙咀海旁觀賞。

天文台昨午6時發出特別天氣提示，指位於南海中部的熱帶低氣壓仍然較為鬆散，但與這低氣壓及西南季候風相關的狂風驟雨正覆蓋整個南海中至南部。按照預測，該熱帶氣旋將逐漸採取較偏西北的方向移動，大致移向海南島一帶，並會有所增強。

周中天色好轉酷熱 天文台原來預測會在昨晚8時至11時之間發出一號戒備信號，其後調整為10時40分發出。一號波除為本港帶來狂風驟雨外，氣溫亦稍回落，展望明日仍有狂風驟雨及雷暴，初時離岸及高地風勢較大。周中期天色好轉，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

此外，位於西北太平洋的另一個低壓區可能會在未來數日逐漸發展，較大機會移向台灣附近海域，並可能與南海的低壓系統產生相互作用，令後者的路徑存在較大變數。

一度擔心受風暴影響的「多啦A夢無人機匯演」第二場，昨晚7時30分準時上演，在尖沙咀海濱公園對開一帶，昨日下午約5時半起已分階段封路及改道，包括梳士巴利道、麼地道、海防道、部分漆咸道南、彌敦道和九龍公園徑等，行經受影響地區的共48條巴士及5條專線小巴路線，會臨時改道或暫停服務。海事處呼籲市民出海欣賞匯演時注意海上安全。

匯演開始約一小時，尖沙咀海旁已站滿人。現場一度落起大雨，等候的市民擔起傘，但未見有人離開。現場實施人潮管制，港鐵尖東站J、L4、L5及L6出入口暫時關閉。主辦單位早前稱，匯演會加入全新內容，1,000架無人機再次化身為多個經典多啦A夢場景與造型，包括法寶「時光機」、「放大電筒」及巨型多啦A夢等。昨晚匯演長度與上次相若，連無人機升降約15分鐘。

颱風路線圖