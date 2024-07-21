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荃灣違泊巴士站 發千告票
人員票控違例車輛。
【本報訊】執法部門於上周四至上周五一連兩日，於荃灣區進行交通執法行動，打擊單車相關及巴士站內違例停泊而造成阻礙的罪行，以確保道路暢通及提高道路使用者對道路安全和守法意識。
行動中，人員共發出1,019張定額罰款通知書、19張法庭傳票及拖移5輛造成嚴重阻塞的車輛。
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