東呼即應：北上用錯證件受罰 免混亂倡多卡合一

東呼即應收集意見 激讚方便減遺失風險 港人北上潮不絕，早前更有一名香港女子經福田口岸入境深圳，聲稱到了福田口岸入境大廳，才發現拿錯16歲女兒俗稱「回鄉證」的港澳居民來往內地通行證，更以此「闖關」，結果被截獲並遭行政處罰。當事人做法固然不智，但事件也凸顯證件多多，父母要替未成年子女保管容易忙中有錯。有專家指「多卡合一」技術已準備好，未來方向會是存於手機內的虛擬卡；有議員透露，有關部門正深入研究，因不僅涉及技術問題，還牽涉政策，他希望未來能做到將內地車牌等不同證件納入其中，便利港人。

根據《出境入境管理法》，冒用他人證件出入境，最高可被罰款5,000元人民幣（折合約5,376港元），情節嚴重可被罰款最高一萬元以及被拘留最多10日。東方傳媒機構提倡「多卡合一」多時，即是將中國居民身份證、回鄉證、港澳居住證、車牌資訊等合而為一，便利市民。若港府能積極與內地商討，一早已經能夠實現，避免有關事件出現。

《東呼》記者落區了解市民對「多卡合一」的意見，不少市民表示贊成，認為「唔使袋咁多卡」會較為便利。陳小姐坦言，若要帶小朋友過關，除了要帶自己的證件外，亦要幫小朋友「袋證件」，感到非常麻煩，所以仍未為小朋友申請回鄉證。市民歐先生亦稱，如果實行「多卡合一」會更方便，亦可減少失卡風險。

專家指技術成熟可電子化 智慧城市聯盟榮譽會長楊全盛表示，要實行多卡合一，以現時科技是非常容易，相關技術亦已經成熟。而以現時智能身份證，若要將其他資料納入卡內，反而會比較困難。他續指，由於智能身份證的晶片用途相當有限，亦有一定法律依據限制卡內使用的物料及用途，相信如果真的要實行多卡合一，未來能要有全新的載體。他又提到，未來方向未必是純粹「多卡合一」，甚至可以發展至沒有卡。因為實體卡有機會遺失，而電子化後手機會有密碼保護，資料外洩的風險會更低。

藝人黃建東是遺失證件的「過來人」，當時他遺失了整個卡片套，裏面有身份證、回鄉證、信用卡及證件等。比起遺失銀包，他更擔心丟失卡片套、證件等，因為要到不同地方補領，非常麻煩，坦言當時非常徬徨，幸好有好心司機拾到聯絡他。黃相信，未來如果能多卡合一會更方便，因為一張卡就可完成所有程序，就算遺失亦只需補領一次。

議員稱內地部門深入研究 議員黃國指出，有關議題不只涉及技術問題，亦涉及政策方面，內地有關部門也正深入研究。他希望未來能夠做到多證合一，例如現在港車北上還要帶內地車牌，如果將來可以在多卡合一的基礎上，把有關不同的證件，例如車牌納入其中，可能更加便利香港人。