全運會 港賽區招募萬名義工

【本報訊】第15屆全運會將在明年11月及12月舉行，是首次粵港澳三地合辦，香港將承辦籃球、場地自行車及劍擊等部分項目，亦會承辦5項殘疾人運動會暨第9屆特殊奧運會項目，香港將會招募一萬名義工。義工招募昨日展開，至9月20日截止申請。

當局表示，香港能參與承辦明年十五運會和殘特奧會的部分賽事，既充分彰顯國家對香港體育發展的肯定，同時亦讓全港市民全情投入，親身參與和支持國家體育盛事，為國家體育事業出一分力。亦呼籲全港市民、公司和機構踴躍報名參與計劃，貫徹「全運義工 全城起動」的精神。

負責接待人流管制 文化體育及旅遊局轄下的全國運動會香港賽區統籌辦公室，委任義務工作發展局和香港志願者協會作為計劃的協作機構，協助統籌有關義工招募，以至培訓、崗位分配及義工管理等工作。由即日起至9月20日，年滿18歲並持有效香港身份證、能操廣東話和普通話的香港居民，可登入計劃網頁並填妥網上申請表。除了個人申請者外，有意參與成為團體義工的機構亦可於報名期內向協作機構提交申請。

通過面試及完成訓練課程的參加者將獲委任為義工，於香港賽區測試賽和正式賽事期間提供服務，包括抵港及離港接待、觀眾服務、嘉賓接待、人流管制、交通物流及餐飲管理等。