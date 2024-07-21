私了陳真 5被告分囚3年半至63月

【本報訊】無業男子陳真於2019年11月3日在太古城中心外持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢的耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動等罪，其後一人脫罪，5名罪成被告昨日在區域法院被判入獄3年6個月至5年3個月。

官斥行為完全不合理

法官高偉雄判刑時表示，事件中陳真在無預警下兇殘施襲，但他倒地後，被幾名被告持續襲擊，會挑起陳情緒，威脅在場的其他無辜市民。法庭同意案件不涉及因政見不同的滅聲意圖，被告行為是報復、私了，惟被告曾使用武器包括伸縮棍及硬物等，陳真頭部要害位置被多次襲擊，沒有造成致命傷實屬僥倖，審訊時，法庭已指被告的行為屬完全不合理及不合乎比例。案件編號：DCCC 329/2022