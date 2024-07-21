護鯨劃限制區域 議員憂阻漁船搵食

禁出海觀賞建議 多人表示支持 漁農自然護理署前日（19日）向專家小組匯報，去年7月本港水域出現的布氏鯨的死因調查結果，並提出相關的跟進工作。對於政府建議禁止出海觀鯨活動，有議員表示支持，認為法例上需賦予署方更多空間，相信有助避免鯨魚或其他海洋生物日後在香港水域發生意外，但最終能否全面禁止觀鯨，需視乎社會有多大決心保護海洋生物。亦有意見認為在保護海洋生物的角度，禁止船隻接近鯨魚無可厚非，然而此舉或會影響海上作業，當劃出限制區域的同時，政府亦要設法把誤闖本港水域的鯨魚引回大海。

就去年的布氏鯨事件，政府已檢視保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議應賦予漁護署署長更多權力應對特殊情況，包括簡化程序，必要時可更快速地指定臨時限制區，並在該區域內限制船隻航行和相關活動。政府亦建議禁止出海觀鯨活動，以免對鯨魚造成壓力，危及牠們的健康和安全。

促設法引鯨回大海 立法會環境事務委員會主席劉國勳，指去年大批市民出海觀賞誤闖本港水域的布氏鯨，兩周後布氏鯨受傷死亡的事件引起公眾關注。對於政府諮詢相關專家後，有意為保護海洋哺乳動物修訂現有法例，建議禁止出海觀鯨活動等，他表示支持，相信署方制訂應變計劃等跟進措施，日後一旦出現類似情況時，能為鯨魚等不常出現在香港水域的物種提供更好保護和環境安全，減少人為干擾，事關大量載人船隻近距離觀賞鯨魚，會令鯨魚受驚或擾亂牠們的生活。然而應否全面禁止觀鯨，需視乎社會有多大決心保護海洋生物。而即使容許出海觀鯨活動，亦應訂立規則，減少對海洋生物的影響。

漁農界議員何俊賢表示，為誤闖本港水域的鯨魚劃出限制船隻活動的區域，無疑是政府的良好意願，但亦可能導致船隻繞道以避開臨時限制區，從而影響航線等海上作業，因此臨時限制區最好是一至兩星期的短期措施，政府在禁止船隻接近鯨魚的同時，亦要設法把鯨魚引回大海，畢竟鯨魚在本港水域出現並非正常現象。

鯨魚不是香港水域棲息的物種，去年闖入西貢海面的未成年布氏鯨，漁護署相信牠可能因特殊情況，例如健康出現問題、迷失方向或幼鯨失去照顧等，才會闖進香港水域。後來漁護署協調相關政府部門採取特別措施，於鯨魚較常出沒的水域設置管理區，加強巡邏及要求所有進入的船隻即時離開。但鯨魚最終屍浮西貢牛尾洲水域，背部有兩道由螺旋槳造成的傷痕。至於涉事船隻的種類則無法確定，但估計不是配備舷外發動機的釣魚舢舨或觀鯨船隻。