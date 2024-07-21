醫健：伶牙俐齒：勿因小而失大

有時候病人的邏輯會令我摸不着頭腦。例如「洗牙會磨走我牙齒表面的珐琅質，所以我不洗牙了」或「拍攝X光片有輻射，所以我不拍X光了」 仔細思量後，發現問題根源是溝通不足，以及牙醫和病人之間對利和弊的想法不一致。

權衡利弊後 利遠多於弊 洗牙的而且確會將牙齒表面的珐琅質磨走。當然牙醫也知道磨走珐琅質不是一件好事，但同時牙醫也學習過，每一次洗牙只會移走幾微米（μm）的珐琅質，每年牙齒的自然磨耗是用幾十微米去計算的。洗牙能協助病人治療及預防牙周病，其優點遠大於磨走珐琅質的傷害。

拍攝X光片的而且確會令身體承受輻射。當然牙醫也知道令身體承受輻射不是一件好事，但同時牙醫也學習過，牙科的平面X光片的有效輻射量為0.004-0.014毫西弗（mSv），有效輻射量比乘搭一程7小時的飛機還要少，相信你沒有聽過有人為了減少身體承受輻射而不乘搭飛機吧。X光的拍攝能協助牙醫做出正確的臨床診斷以及完善治療，其優點要遠大於輻射的危害。

除了「避免磨走珐琅質而不洗牙，最終患上牙周病」及「避免輻射不拍攝X光片，最終蛀牙而不自知」外，牙醫診所內也會不時上演「避免將牙齒磨細而不做牙套去保護曾經杜牙根的牙，最終牙齒裂開以需要拔牙」以及「避免手術而不將某類阻生智慧齒拔除，最終阻生智慧齒導致相鄰牙齒蛀牙，需要一同拔掉」。

多與牙醫溝通 為自己做好選擇 牙醫有責任向病人解釋治療的過程和利弊，加以分析令到病人能夠作出最好的選擇。病人在做出決定之前，也應聽聽牙醫陳述的理據，仔細分析。有些牙科治療的風險遠大於幾微米及幾個毫西弗，也有些牙科治療會因病人的身體狀況而增加風險。除了治療的成效及風險外，建議讀者可以向牙醫詢問不做治療的後果，以及其他治療的方案，令自己掌握更多資訊，為自己的健康做更好的選擇。

我有位朋友，除了非常嚴謹地對待牙科治療，也對飲食控制非常嚴格。所有懷疑曾加工過的食物，所有肉類，所有明顯的碳水化合物，例如飯和麵統統不吃，連吃生果也怕農藥所以不吃。結果每天只是吃幾條青菜和一些豆製品例如豆腐。骨瘦如柴的他最近看了醫生，醫生對他的那句忠告非常適合作為這篇文章的終結。他的醫生對他說：「你不會因為吃了有害的食物而死，但你會因為不吃食物而死。」

牙科醫生韓琦