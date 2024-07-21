餐廳用膳吃魚 兩男女中雪卡毒

【本報訊】兩名市民在旺角一間餐廳吃魚後中雪卡毒。衞生防護中心昨日表示，兩名46歲男女於上周四（18日）在旺角一間餐廳晚膳期間吃魚後，出現雪卡毒的中毒病徵，前日（19日）到聯合醫院求醫，目前情況穩定。初步調查顯示，涉事的魚是兩名事主的朋友由日本沖繩釣獲後帶回本港，調查仍然進行中。

沖繩釣獲帶港 患者四肢麻痹 中心公布，兩名事主當日在旺角一間餐廳晚膳期間吃魚，約6小時後出現雪卡毒的中毒病徵，包括腹痛、腹瀉以及面部、舌頭和四肢麻痹等。二人其後到基督教聯合醫院急症室求醫，毋須入院，目前情況穩定。初步調查顯示，涉事的魚是病人的朋友於日本沖繩釣獲後帶回香港，並到該餐廳加工及用膳。

雪卡毒素食物中毒在熱帶地方不屬罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。中心表示，該類大魚吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。因此魚的體形愈大，含毒量亦可能愈高，但外觀並不易分辨是否含有毒素。

而受影響人士可能會出現口及四肢麻痹、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。大部分中毒人士最終痊愈，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素，則可影響循環及神經系統。此外，煮食亦不能將毒素分解。

中心提醒，要預防雪卡毒素中毒，市民應減少進食珊瑚魚；每餐只進食小量珊瑚魚，避免全魚宴，以免食材來自同一大珊瑚魚；進食珊瑚魚時，避免吃頭、魚皮、內臟和魚卵，因毒素較多積聚這些部位，以及勿同時飲酒、食花生或豆類，以防加劇病徵；一旦出現病徵，應及早治理；以及應在有牌照及信譽的海鮮檔購買珊瑚魚；不要購買來歷不明的魚。