吃辣熬夜運動少 罹患痔瘡風險飆

全國成人近半中招 針灸可治療 俗語謂「10個人9個痔」，痔瘡已經成為常見都市病之一，不論男女老少都有機會患上。有專科醫生提醒，現代人久坐久站、少運動，加上不良飲食習慣，長期用力大便等，會增加痔瘡問題，吃辛辣食物亦容易令痔瘡發作。有中醫師則稱，若長期進食濕熱食物，例如喝酒或吃辛辣等重口味食物，會增加患痔瘡風險，而除了手術切除外，針灸亦可用於治療痔瘡。

有調查分析，中國18歲以上居民，肛腸疾病發病率為50.1%，而痔瘡類疾病就佔了當中98%，換言之，差不多每兩位成年人，就有一位可稱得上「有痔之士」，甚至有人製作了「痔瘡地圖」，「無辣不歡」的湖南、青海、貴州等地，痔瘡發病率亦名列前茅，令人想到吃辣是否容易引起痔瘡問題。

長期用力大便致靜脈曲張 外科專科醫生劉卓靈表示，痔瘡是很普遍的問題，主要是因為肛門的靜脈血管長時間受壓，導致血管變大，多數病徵是出血或脫出。很多人生活緊張，缺乏休息時間，經常熬夜或壓力大，工作時經常坐着或站立，令腸道蠕動速度慢了，排便速度也變慢，導致靜脈曲張，令痔瘡脹大。高危因素包括長期便秘或長期用力大便，如飲食缺乏水果或菜等食物纖維；長期坐着、或懷孕時或生完嬰兒後的賀爾蒙轉變，均特別多便秘問題。因便秘致長期用力大便，會增加肛門壓力，增加痔瘡問題及會出血。

劉續說，吃辛辣食物容易影響痔瘡，因為辣椒容易令血管擴張，可能會令大便次數增多，雖然不是由它引致或產生痔瘡，但很多時都會加重痔瘡的病徵，臨床例證常見，不少病人吃完辛辣食物會增加痔瘡發作的機會。

倡少食菠蘿榴槤 多喝水 註冊中醫師莊菁穎則指，中醫認為如果長期進食濕熱食物，例如喝酒或重口味食物，會造成濕熱下注，蘊結在大腸位置，形成痔瘡。飲酒的病人會較容易有痔瘡；如果吃太重口味，如辛辣刺激的食物，都會有較高風險，而辣椒、胡椒或薑葱蒜，會刺激腸道黏膜，增加充血，令痔瘡形成風險增多；較濕熱的生果如荔枝、龍眼、菠蘿、榴槤等，都要減少食用。她建議病人多喝水；多吃新鮮水果，如綠色植物或穀物等，增加腸道蠕動功能；香蕉、火龍果或芝麻可以潤腸通便，避免便秘。

痔瘡可以通過手術切除，中醫亦有治療方法。莊菁穎續指，針灸臨床上都可以治療痔瘡，例如在大腸經、膀胱經、肺經和任脈治療上，可以分遠端和近端的取穴。近端方面可以用天樞、氣海、關元、環跳、會陽和承扶的穴位，如果遠端可以選孔最和承山。另外一些特色的針灸療法，譬如挑刺點，亦有治療痔瘡的功效。