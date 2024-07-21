數百幢舊樓 當局擬代辦消防工程

【本報訊】舊樓消防安全備受關注，但不少舊樓面臨缺乏管理、甚至業主失聯等問題，政府擬優先處理一些業主失聯或長期未遵守消防安全指引的樓宇，為其代辦消防安全改善工程，預計涉及數百幢大廈。華豐大廈大火之後，消防部門亦有多次派人巡查，並開出多張危險通知書。

消防處處長楊恩健昨日出席一個電台節目，談到華豐大廈大火之後，政府提出修訂消防安全建築物條例，建議由政府代辦消防工程後向業主收回款項，還會設立計分制，決定建築物的次序，預計被優先處理的樓宇連業主都不齊全。修例後代辦改善工程的大廈預計會集中灣仔區、九龍城區及油尖旺區。

華豐大廈未遵辦通知書 將檢控 楊又稱，火災之後，消防處亦曾巡查華豐大廈51次，發現多宗違規事項，開出19張火警危險通知書，當中並不是所有違規事項都有遵辦，楊恩健表示會控告持責者。此外，消防處還排查了239幢有賓館的舊式樓宇，也發現不少安全隱患，主要包括阻塞走火通道及違例打開防煙門。這些違例情況都會發出消除火警危險通知書，超過90%的通知書都有遵辦。

消防處已經成立了「樓宇改善社區支援隊」，教導業主申請市建局的消防安全資助計劃，並公布消防承辦商「白名單」。楊恩健稱，近9個月以來，已經有120宗樓宇消防改善工程完成，較以往同期增加兩倍。