15樓高空探頭窗外察看 棚工失足墮亡

維修冷氣橫禍至 承建商接停工通知 昨日中午，一名中年搭棚工人在荃灣一工廈單位，視察外牆環境擬搭棚維修冷氣，詎料期間懷疑失足，大叫一聲後從大廈15樓飛墮地面。救援接報趕至，發現事主頭爆肢折當場死亡。人員經初步調查後，相信案件沒有可疑，案件列作工業意外，事主死因有待驗屍確定，勞工處事後向有關承建商發出「暫時停工通知書」。有工會表示，勞工處應盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處及加強監管巡查，避免同類事故發生。

慘死男工姓李（57歲），任職搭棚工人。據了解，李育有一子兩女，居於沙田碩門邨，收入不穩定。昨日中午近12時，李與兩名工友在荃灣柴灣角街95號15樓一單位，準備在大廈外牆搭棚以便進行維修冷氣工程。期間，工友乍聞李大聲呼叫，循聲查看赫見他飛墮地面，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，證實李的頭部爆裂及肢體折斷，已經當場死亡。現場遺下大攤血漬，人員隨即用帳篷遮蓋遺體，並且登樓調查。

現場所見，涉事單位外牆未見棚架，但一部冷氣機的背板打開，3至4樓外牆位置遺有血漬。消息稱，當時李在單位探頭出窗外視察環境，以便稍後爬出外牆搭棚，期間懷疑他失去平衡，導致身體跌出窗外，下墮時撞及3至4樓外牆，最後墮地身亡，惟實際死因仍有待驗屍後確定。執法人員經初步調查後，相信事件沒有可疑，把案件列作「工業意外」；勞工處接報後派員到場，並就意外原因展開調查。

勞工處發言人表示，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。發言人續稱，勞工處正進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

工會促公開調查報告 檢討監管漏洞 香港建造業總工會對該嚴重工業意外深表遺憾，對死者家屬致以深切慰問，工會即時派員到達意外現場了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。根據《竹棚架工作安全守則》，在設計建築項目時，應考慮到安全問題，透過對建築方法、工序、統籌方法等作出正確的設計和策劃，便可以減少或避免工作上產生的危險。

工會強烈要求勞工處，即時對該宗致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。勞工處必須認真吸取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討監管及執法上的漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作。同時，勞工處對保障工人權益、特別在工作安全上更是責無旁貸，以避免同類事故再次發生。