創校近70年 牧愛幼稚園下月停辦

【本報訊】位於土瓜灣、創校近70年的聖公會牧愛幼稚園宣布結業。聖公會牧愛幼稚園上周二（16日）於官方網頁中公告，將在下月停辦，主要是因為設施用途調整，不涉及收生難。教育局指3年前已收到有關停辦通知，至今未有任何投訴或求助。根據數字，去年9月至今年6月全港共有18所幼稚園在2023/24學年停辦，新註冊幼稚園則為7間。

聖公會牧愛幼稚園表示，幼稚園將在2024年8月結校，幼稚園停辦原因主要是因為設施用途調整，早在2021年時就已計劃停辦，且有將停辦計劃通知教育局。聖公會牧愛幼稚園屬於非牟利幼稚園。根據2023/24學年《幼稚園概覽》，聖公會牧愛幼稚園有參加幼稚園教育計劃，獲政府資助。

3年前已通知教育局 教育局表示，2021年時已收到聖公會牧愛幼稚園的通知，計劃在2022/23學年開始停止招收幼兒班（K1）學生，並會在最後一屆（K3）學生畢業後於2024/25學年起停辦，一直有與聖公會牧愛幼稚園保持聯絡並提供有關協助。