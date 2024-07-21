機場系統故障 非旅保保障範圍

【本報訊】全球大死機翌日，本港機場仍擠滿被延後出發的旅客，不少市民預訂了酒店及旅遊套票，但行程延誤造成損失，保險業人士表示，今次事件是機場系統故障而導致旅客行程受到延誤，但大部分旅遊保險的可保障範圍之中，並沒有這一項，估計今次事件影響需與航空公司協商安排。至於受到事件影響的電腦系統，部分仍沒恢復。

政府官員則指，微軟事故產生全球性影響，非香港獨有，政府和香港國際機場的電腦系統沒有受到任何影響，但個別航空公司運作受限，政府高度關注事件，馬上指派政務司副司長監察情況，當局已與微軟溝通，督促對方盡快恢復所有安排。

微軟：「殘餘影響」仍未根治 微軟官網則表示，已解決了引發今次事件軟件更新出現問題的「根本原因」，惟除毒軟件引致的「殘餘影響」仍未根治，部分用家的個別服務仍會受影響。微軟又指，有客戶提及解決方法，如重複開機多次，甚至開機多達15次，有助排除故障。也有用家嘗試移除故障電腦的磁碟，在刪除指定檔案後再重新連接。