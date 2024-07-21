微軟壞腦 折騰逾日 打蛇餅候登機 擠機場旅客一肚氣 香港快運赴台航班升級機型增座位

【本報訊】微軟作業系統在全球範圍出現技術故障，本港多間航空公司受影響，其中香港快運前日有多班航機押後至昨日出發，但昨凌晨通知旅客要取消20航班，涉及往返香港至台北、越南河內及日本福岡等航線，旅客再度逼爆機場。此外，亞洲航空昨日繼續以人手辦理登機手續，機場櫃位有近百人「打蛇餅」排隊。

香港快運早前公布，取消原定昨日出發的24班航班，其後再確認往返香港至台中及峴港的4個航班，會於昨日下午及晚上恢復，分別為UO172、UO173、UO552及UO553，但仍有20航班取消。此外，6班今日分別來往香港至高雄及台中的航班，已升級至A321機型以增加座位，分別為UO130、UO131、UO132、UO133、UO182及UO183。

本報記者昨晨抵達機場視察，出境大堂香港快運所屬的H行櫃台外擺起一列鐵欄，有機場保安員在場協助處理旅客查詢，香港快運其餘如常飛行的航班需改用人手辦理登機手續，大批離境旅客排隊等候，現場秩序大致良好。至早上8時許，網上登機系統逐步回復正常，機場人員其後撤走鐵欄，香港快運派員協助旅客使用自助登機服務。

滯港客擬向航空公司申賠償 旅客陳氏一家十口乘搭香港快運前往福岡，他表示幸好其航班沒有取消，由於同行有小朋友，一家人決定提早約3小時到達機場預備，並時刻留意航班資訊，寄望旅程「有驚無險」。此外，前往內地探親、經香港轉機返回台灣的旅客李先生及羅小姐則指，二人原定前日離港，惟其航班被取消，無奈留港一天改於昨午返台，由於涉及額外酒店開支，將考慮向航空公司申請賠償。