郵輪泊啟德連年減 配套羞慚業界呻慘

港暑期僅3航次「狼狽」 星洲遠拋離14倍 啟德郵輪碼頭啟用11年，至今仍被指配套不足、交通不便，業界斥責政府「無心做」。本報翻查過去幾年停泊上址的郵輪，發現疫情前的2019年，郵輪碼頭錄得的郵輪總航次為178次，去年疫後復甦，回復至138次，但今年，據有關方面公布的全年船期表只有122項航次。金怡假期董事長葉慶寧表示，較大型的郵輪一般會早兩年計劃行程，現在的郵輪航次反映疫情時，當時香港防疫規管嚴厲，疫後開放較鄰近地區遲近一年，郵輪訪港航次少，可謂「講乜都無用」，政府現時需要做好配套，「追回落後的一年」。

周邊多地積極發展 加劇競爭 6至8月是暑期旅遊旺季，但啟德郵輪碼頭只有兩艘郵輪，合共訪港3次，沒有一艘以香港為母港。同期，新加坡的郵輪航次已經達42次，為香港的14倍。即使是全年航次，本港亦一年差過一年，2019年啟德郵輪碼頭的總航次為178次，今年卻少至122項航次。

葉慶寧分析香港郵輪業的現況，直指疫情後，郵輪市場的「餅亦大了」，但香港郵輪業生意卻有目共睹，意指沒有受惠。他續指，台灣、南沙、新加坡等地都有發展郵輪業務，本港面對的競爭必增加。而啟德機場興建多年，較蛇口、南沙等地早建成，理應已經完善，加上香港有地理優勢，估計訪港郵輪寥寥可數與疫情有關。

他解釋，郵輪成本高，較大型的郵輪一般會早兩年計劃行程，但香港當時遲遲沒有開放，令郵輪業無法部署。葉續指，即使本港現全面改善郵輪碼頭的問題，亦未必能立竿見影，建議政府若真的重視郵輪業，就應更加主動作推廣及做好配套等。

旅遊促進會總幹事崔定邦則指，本地郵輪業已恢復至疫情前七成，以香港是最遲重啟相關行業的地方來說，這個成績已算不錯。他提到自己有提供相關巴士服務，業界一年前情況「麻麻地」，現時已經改善不少，又指其實由年初開始一直有船到港，若真的有問題相信社會亦會意識到。

至於早前業界指碼頭配套不足，崔就認為配套當然「愈多愈好」，不過他相信有關方面問題不大。他指出，郵輪乘客因為留港時間較短，大多會在船上已經計劃好行程，碼頭也有多條巴士線服務及「非專營巴士服務」，供旅客使用。至於提款機等問題，他就指外地遊客多數使用電子貨幣，而碼頭亦設有找換服務。

管理爭議不絕 又爆租務糾紛 另外，郵輪碼頭管理公司與業界爭議不斷，而近日一再批評本港郵輪碼頭營運不佳的香港郵輪及遊艇業協會相關公司，更捲入欠租訴訟中。涉事的兩間公司昨午發出聯合聲明，指公司與營運商之間的商務糾紛已有法律團隊跟進，請公眾人士勿過度關注及猜度，又強調政府並沒有縱容及包庇碼頭營運商壓榨租戶等。政治組