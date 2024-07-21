交椅洲人工島環評 冀年內提交

她說，由於涉及1,000公頃大型填海，有意見擔心填海會否影響水流及生態等，她形容是很專業的問題，不應停留一般討論的階段。她又指，除了找本地及境外專家展開環評，近日亦找了內地頂尖專家給予意見，做好重要一步，對日後推動項目很有幫助。