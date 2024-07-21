交椅洲人工島環評 冀年內提交
【本報訊】早前內地專家來港就人工島環評作交流，發展局局長甯漢豪表示，希望今年內提交交椅洲人工島環評報告，較原定時間「慢了少少」，強調政府是希望認真做好，絕非迴避。
她說，由於涉及1,000公頃大型填海，有意見擔心填海會否影響水流及生態等，她形容是很專業的問題，不應停留一般討論的階段。她又指，除了找本地及境外專家展開環評，近日亦找了內地頂尖專家給予意見，做好重要一步，對日後推動項目很有幫助。
涉1000公頃大型填海
本月中，發展局、土木工程拓展署、規劃署與訪港的內地環境生態專家團進行交流會，就有關環評工作交換意見。當局指交椅洲人工島擬議填海工程的環境影響評估工作已進入最後階段，當時甯漢豪亦表示，交椅洲人工島是具策略重要性的發展項目，透過長遠提供1,000公頃的「量」，以及其策略位置和作為全新土地可造就的「質」，增強香港發展動能，推動優質城市發展。而專家對環評報告給予正面評價和寶貴意見，進一步增強其科學分析和論證基礎，有助項目團隊優化環評報告。
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