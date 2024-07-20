龍七公：歐盟張牙舞爪 南海豈容歪理

走在崛起之路的中國，遍嘗四面埋伏的挑戰，西方陣營聯手刁難中國，滋擾招數用得最多的便是南海與台灣。本月12日，歐盟忽然發表聲明，以菲律賓訴求的南海仲裁案8周年為由，指仲裁對中國及南海各方勢力都有約束力。歐盟忽然跳出來重提中國從不承認的南海仲裁案，除了可以令中國添堵，聲明根本如一張廢紙，反而歐盟忽然做爛頭蟀的動機，值得大家關注。

北約峰會於7月9至11日在美國舉行，各成員國雖然聚首開會，但他們都有不如意及自己的麻煩，美國總統拜登正被黨內高層勸退，法國等多國都有右派勢力崛起，自顧不暇，更煩惱的是擺不平俄烏戰爭，北約峰會開完了，大家都沒有找到存在感。結果便有了北約成員翌日用另一個平台即歐盟發聲明，指7月12日是依據《聯合國海洋法公約》附件七組建的仲裁庭，就菲律賓共和國對中華人民共和國提起的南海仲裁案作出裁決的8周年，該裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑，其規定的爭端解決機制有助於維護和促進以法治為基礎的國際法律秩序。

歐盟這次是捏準時間重提舊事，目的當然是拿國際海洋法庭的仲裁向中國施壓。而他們想表達的訊息便是「仲裁對各方具有法律約束力，包括位於菲律賓專屬經濟區和大陸架內的仁愛礁」。

中國外交部立即作出反擊，指歐盟不是南海問題當事方，其聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利地區和平穩定，是極不負責任，中方強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

域外國家 干卿底事 歐盟並非南海域內國家或地區，南海，干卿底事？說輕了，歐盟這次是狗拿耗子；說重了，則是不知輕重，妄圖指點江山，把仁愛礁拉進南海仲裁案的決定，意指中國在這裏也不享九段線的權利。

這裏必須翻查南海仲裁案的歷史，以正視聽。其一，早在1953年，新中國成立之後幾年，國家就宣布了對九段線海域的權利。其二，就《聯合國海洋法公約》，當年締約國已討論過歷史遺留的權利歸屬問題，而中國早在2006年8月25日，已根據《聯合國海洋法公約》第298條的規定向聯合國秘書長提交聲明。該聲明言明，就公約提及的任何爭端（即涉及海域劃界、歷史性海灣或所有權、軍事和執法活動等爭端），中華人民共和國政府絕不接受《聯合國海洋法公約》第十五部分第二節規定的任何程序。其三，所謂南海仲裁案涉及的黃岩島，自第二次世界大戰後已是中國領海內，無可爭議，即使2012年中菲曾起爭端，菲律賓亦是敗走方。其四，仁愛礁與所謂仲裁案毫無關係，歐盟憑何指指點點？

更別說，2016年7月12日，國際海洋法庭的所謂仲裁裁定，根本是中國與台灣地區無人出席、從不承認的裁定，歐盟自以為是了。