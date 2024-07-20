笑看天下：發展旅遊 但見瞎折騰

最近經常聽到的豪言壯語，老朽認為係港府要全力拚經濟，為市民謀多啲幸福；另一個就係「無處不旅遊」！為咗吸引更多旅客來港，政府確實挖空心思，扭盡六壬，譬如文化體育及旅遊局上月初展開「好客之道」運動，又搵影視紅星宣傳好客之道就係要走多一步，可惜接二連三出現巴士司機、酒店職員爆粗不雅形象！

此外，又見高官興高采烈到四川商討大熊貓來港安排，高官就話要發展「熊貓經濟學」！老朽就有啲疑惑，內地同胞斷估唔會為睇「國寶」而專程來港湊熱鬧吧？要睇都喺內地睇啦！而外國遊客又有幾多係為咗睇熊貓而專程來香港呢？

「熊貓經濟學」真係掂？咁講啦，熊貓點都好過港府早前推動夜經濟及18區日夜都繽紛，花費不貲於各區設置嘅「打卡」點，譬如於東九文化中心外設置嘅LED玫瑰花海，曾經因全白色而被譏為靈堂；又如於中環海濱舉行嘅「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內其中一個充氣展品「埃及吉薩金字塔」，被網民笑指似「遮屍體帳篷」，除咗大吉利是，更鬧出連串笑話，連議員都話廢。

其實，本報早就指出，與其搞咁多不知所謂嘅「打卡」點，不如謀拓南大嶼旅遊、發展一小時「外島生態圈」之類更實際，也更能吸引外國及內地旅客來港深度遊。事實上，應該做嘅高官又唔去做，呢，好似啟德郵輪碼頭，至今仍然一片荒蕪，難怪香港郵輪及遊艇業協會已經撤出香港，遷往新加坡。政府就話一直十分重視香港郵輪業發展，但講又有乜用吖，如果政府真係重視而又認真去發展，啟德郵輪碼頭內嘅店舖何以不是關燈就是落閘！正如旅遊業界感嘆：愈來愈少郵輪以香港作母港，訪港郵輪被新加坡「搶晒」！