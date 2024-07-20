撥亂反正：經貿金融 也將變天

美國「變天」在即，共和黨前總統特朗普若再次上台執政，不但美國的政治、外交及軍事取向會大幅改變，其經濟、貿易和金融政策也隨時推倒重來，顛覆世界。

先談進出口關稅，中美貿易戰（嚴格來說是美國單方面向中國貨品加徵關稅）是特朗普在任時開打，到民主黨拜登上場後不但沒有撤銷，反而變本加厲，加稅幅度更大，範圍更廣，並引入大量非關稅貿易壁壘，尤其在創新科技領域。拜登不僅自己打壓中國，還在明在暗迫使歐洲、日本等盟友跟隨，一同在經濟貿易及創科發展層面圍堵中國。

特朗普主張「美國優先」，強調要保障美國企業與本土工人利益（其實兩者往往是對立），自然不會完全撤銷有關貿易保護主義措施，但可能針對不同產業、企業的利害及友好情況作出調整。例如他曾多次表態，希望保留中國影音分享平台TikTok在美國營運，否則只會令他恨之入骨的Facebook、Instagram等左翼社交媒體得益。

對於拜登政府針對中國製電動車等「新三樣」狂加關稅，其實是特朗普首先提出。但正如之前分析，有關措施對於主打高消費市場、並已成功進軍中國的美國電動車生產商Tesla弊多於利，而Tesla創辦人馬斯克是特朗普的主要支持者，受惠於關稅政策的傳統車廠則並非特朗普的忠實粉絲，會否促使特氏調整徵稅的力度和範圍呢？

此外，拜登迫使歐日等盟友一同打壓中國電動車，特朗普則連來自歐日的電動或傳統燃油車都想一網打盡，威脅會無差別地對所有外國進口車輛加稅。在日前的意向性投票中，近半歐盟成員國對於向中國電動車加稅都表示反對或保留，以免引發全面的中歐貿易戰，但原來戰爭是來自西面，而非東方。