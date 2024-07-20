橫眉冷看：此事不能再延緩

日前，立法會三讀通過強拍條例修訂草案，樓齡50年或以上的房子，指定地區強拍門檻，將由現時的80%業權降低至65%或70%。此舉可謂適當其時，政府以至各地產開發商應積極配合，加速市區物業重建的步伐。

香港舊樓房眾多，向來是社會的一大隱患。本地的老房子跟歐美地區不同，筆者的朋友剛在英國倫敦買了一層舊樓宇，100多年樓齡，但是價錢不便宜，約500平方呎的實用面積，折合港幣要900萬元，但朋友反倒說是檢了便宜貨，因為在英國，很多時是舊房子才值錢，升值才快。歐美的舊屋跟香港不一樣，人家保養良好，定期更換電線、水喉，故即使年月推移，也不會影響物業價值，反而有歲月痕迹，更讓人覺得彌足珍貴。反觀香港的舊樓，很多都是日久失修，既不安全也不美觀。更兼大部分劏房都是建在舊房子內，這類樓宇本來已經殘破，還要經常裝修、改建，一如老牛破車，卻不停負重，時長日久，肯定會垮下來。

興建劏房往往要在原有房子內，加牆壁再加廚房、廁所。為了鋪設新的水喉、電線，很多時便直接加厚地台，使大廈百上加斤。因此，這類舊樓有兩大危機，第一，會因負重過度而崩壞，甚至是全座倒塌；第二，樓宇內劏房太多，一旦遇上火警，居民逃生困難，消防員撲救也困難。

外國人很多時將舊房子視同藝術品，即使繼續居住，也會悉心維護。香港人卻普遍欠缺物業保育意識，很多戰前舊樓被旦旦而伐，如今非但再沒有保留價值，反而成了城市的炸彈，不知會在何時引爆。

筆者一向認為，香港政府應以如救頭燃的態度，去解決舊樓問題，此事一刻也延緩不得。