龍吟虎嘯：美玩雙打後果很慘

依照常識，美國若想在一定時間內打掉中國及俄羅斯兩個最大競爭對手，就不應該在挑起俄烏之戰時，在台海、南海、東北亞同時挑戰中國，因為美國根本沒有同時打垮中國和俄羅斯的力量，怎能對中俄同時動手和招惹呢？

然而，拜登政府沒有自知之明和知人之明，它以為自己很行，以為自己能糾集、號令一堆盟友就一定更行；以為俄羅斯和中國不論單打獨鬥還是「戰略合作」，都不是美國的對手；以為這件事不必考慮甚麼常識不常識，只要定下大戰略、一切政策和戰術，想怎麼玩都行，不是問題。於是我們看到，俄烏戰爭打響後，美國在全面對俄施壓、開戰的同時，一分鐘都不耽擱地、毫無顧忌地在台海和南海，向中國做出危害主權安全的挑釁、挑戰，擺出不惜和中國打仗的架勢。

拜登政府這樣做，以為可先聲奪人，震懾中國，令中國不敢「支持俄羅斯抗美」，美國人可爭取更多的時間和空間，打垮俄羅斯後集中力量乘勢再打垮中國，然而它估錯了。美國、歐盟、北約不但無法在短期內打垮俄羅斯，反而被莫斯科所敗，深陷戰爭泥沼，進退兩難，大概率以完全失敗收場。更可悲和愚蠢的是，山姆大叔在俄烏戰爭深陷泥沼、無法自拔、倍感吃力的同時，還要加大在台海、南海對華挑釁、挑戰，好像它並不在乎俄烏戰場的困境，並不影響對華打擊似的，繼續打腫臉充胖子。

與此同時，山姆大叔沒有想到的還有，俄烏戰爭刺激了朝鮮半島問題的緊張化和迅速惡化。在莫斯科、平壤、北京共同發力下，美日韓多年來威脅朝鮮半島和中俄的局面發生逆轉。俄羅斯和北韓最近簽署了全面戰略夥伴關係的協議，俄朝在抗美和戰事中相互支援，這將對美國在俄烏之戰及印太戰略之中，處於更加不利的地位。總之，白宮愈來愈被動，拜登正在為他的自負和愚蠢付出慘重代價。