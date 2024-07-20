坦言集：潘朵拉盒子

特朗普若再當選美國總統，任內可能用減稅、減息等方法刺激經濟，短期會爭取到一定的民心，但對美國的經濟結構問題，例如政府負債和財政赤字、地區差別的貧窮問題、去工業化帶來的失業乃至通貨膨脹，都不可能有改善。他只是任職4年，短期見好便算，困難惡化是下一任總統的責任，特朗普不管。

對外方面，卻即時會產生巨大反應，在西方陣營裏會是天怒人怨，眾叛親離。外交政策只集中於對付中國，必然引起中國強烈反應，俄羅斯、伊朗和印度等可趁機發展，結果使他的外交政策左右不是人，弄巧反拙。

為了刺激內部經濟，特朗普需要找資金來源。一是減息放錢，脅迫聯儲局從收緊銀根改為放寬，不惜得罪金融寡頭集團的利益。二是向盟國收取保護費。特朗普主張對北約成員國，若國防開支不符規定的佔GDP 2%，便不予保護。在經濟貿易方面，特朗普亦可以捨南韓等盟國，指摘它們搶奪了美國企業的市場，要求賠償。對中國名義上或實際上，特朗普執政必然用各種藉口，亦是這樣的指摘。可中國並不就範，反以制裁對付。但南韓等盟國以至歐盟，卻不敢對抗，便會被其予取予攜，台灣亦一樣。對友好或不友好國家，都同樣施加無賴手段來榨取資金，貿易戰、企業制裁等方法會匪夷所思，層出不窮，不但表現出他的個人性格，也迎合美國民粹主義的潮流。

特朗普的「美國優先」實際是美國主義，不但優先，更排斥別國，犧牲別國利益來成就美國的獨霸，此中沒有妥協，沒有共同利益。他的政策便是捨所有國家以利美國，也因此違背聯合國以至其他多邊組織的共同原則，二戰後美國與歐洲列強定下的國際協議便被揚棄，更不用說美國與其他非歐洲列強的多邊關係、協議。

從根本而言，特朗普主張的「美國優先」相近於猶太的神所挑選的子民，只有猶太族才值得在世界生存和擁有好處，餘者可被犧牲、殺戮。或許猶太的種族主義是西方基督教文明的根源，特朗普與基督教史上的十字軍東征的本質與取向相同。

特朗普應只有4年任期，不會連任，他可以更不顧一切，胡作妄為。而有特朗普的例子，他的下一任如萬斯等絕對會倣效，甚或青出於藍，美國將會是全球最大的侵略者、破壞者。特朗普再當選便把潘朵拉盒子打開。