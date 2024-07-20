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大坑東邨12歲女墮斃
【本報訊】昨日凌晨零時許，執法人員巡經石硤尾大坑東邨東裕樓時，發現一名12歲女童重創昏迷，倒臥大廈對開地面，懷疑她由高處墮下。救護員接報趕至，隨即把女童由救護車急送醫院搶救，惜抵達醫院後被證實不治。
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