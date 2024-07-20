警員涉強姦21歲女 申請保釋遭拒

駐守大埔區 還押待搜證據 周三（17日）下午，一名21歲女子向執法部門報案，指她在一住宅單位內，懷疑被一名男子強姦。人員經初步調查後，同日在大埔區以涉嫌強姦拘捕一名24歲本地男子，其後發現為一名警員。該男子被控強姦罪，昨於粉嶺裁判法院提訊，暫毋須答辯。控方申請將案件押後至9月13日再訊，以等候進一步調查。裁判官批准控方申請，並拒絕被告的保釋申請，被告須還押。另外，法庭將於7月26日處理被告的保釋覆核。

被告程朗（24歲），報稱警員。據悉，被告駐守於大埔警區。他被控一項強姦罪，控罪指被告於2024年6月3日在香港某處強姦一名女子X。體形較為龐大的被告，昨身穿深藍色長袖恤衫及深色長褲應訊，並表示明白控罪。

禁披露事主資料與被告關係 控方向裁判官申請，鑑於本案性質及事主的背景，為保障公眾及事主利益，避免損害或妨礙司法公正的實質風險，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項。該些被禁止披露的事項包括事主的姓名、住址、案發地點及與被告的關係等。裁判官最終批准控方的申請。辯方有替被告申請保釋，控方則表明反對。裁判官經考慮後拒絕其保釋申請。

涉案女子於周三報案，指稱在一個住宅單位內，懷疑遭被告強姦。案件其後交由新界北總區重案組人員跟進，人員於同日在大埔區拘捕本案被告，被告為一名警員。

警員涉及風化案時有發生。去年9月，一名35歲梁姓休班男警，在葵涌紀律部隊宿舍藉詞檢查煤氣，進入鄰居家中非禮7歲女童胸部及下體，經審訊後被裁定非禮罪成，於本月12日被判囚9個月；前年1月，一名男警與女網民開房後，涉偷竊女網友的信用卡及勒索對方兩萬元，他承認盜竊及勒索等罪，被判囚24個月；同年5月，53歲伍姓便衣警員在當值期間在大埔接連偷拍兩名女子，被判囚4周。案件編號：FLCC 1491/2024