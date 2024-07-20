捱貨車撞 九巴剷安全島釀7傷

【本報訊】昨日早上9時許，一輛雙層九巴沿粉嶺一鳴路往華明路方向行駛，當駛至一鳴路公園對開，被一輛由百和路駛出的貨車攔腰撞及，巴士捱撞後剷上路中安全島並掃毀兩支交通燈。意外中，九巴車頭毀爛，左車身的上下層玻璃碎裂，碎片散滿一地；一輛對面行車線的私家車則被交通燈碎片擊中。

貨車司機涉危駕被捕 事故中共有7人受傷，包括九巴姓王（59歲）女車長、九巴3男兩女乘客（35至79歲）、一名姓王（59歲）女途人，幸各人俱清醒。救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示九巴與其他車輛一齊開行，至十字路口時被貨車猛撼左車身。執法人員經初步調查後，不排除有車輛衝紅燈肇禍，其後以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕姓黎（63歲）貨車司機，並把他帶走調查。

九巴發言人表示，九巴一輛273A線沿粉嶺一鳴路往華明路方向行駛，駛至百和路交界時，突然遭一部貨車從左側攔腰撞到，導致九巴衝上安全島。意外中，有多名乘客、巴士車長及途人受傷，九巴已即時派員到醫院慰問傷者，並會配合執法部門調查事件。