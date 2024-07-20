今年最大宗 元朗檢值3億可卡因

20歲黑青月薪1.5萬24小時管倉 因製毒原料「古柯葉」供應大增，引入可卡因成本相對較低，有販毒集團覷準機會「趁低入貨」囤積再善價而沽。執法部門經調查後，前日搗破元朗一個毒品倉庫，檢獲約值3億元懷疑可卡因，拘捕一名疑有黑幫背景、收取報酬替販毒集團管倉及運輸的無業青年，他已被控「販運危險藥物」罪，案件今日提堂。這是今年本港破獲的最大宗可卡因案件。

根據聯合國毒品犯罪報告指出，近年南美國家製造毒品原料「古柯葉」供應持續上升，導致製造可卡因的成本大減，近10年全球檢獲可卡因的數量屢創新高。由於可卡因價格有下降趨勢，不排除有跨國販毒集團趁低吸納囤貨及把毒品流入本港，執法部門遂密切監察相關形勢。

控2販毒罪今提堂 前日下午，人員於元朗青山公路潭尾段一私人屋苑埋伏，截查一名剛離開大廈的男子，在其手持的膠袋內，檢獲約410克、俗稱「K仔」的氯胺酮。

人員押解該男子返回其租住的單位作進一步搜查，結果檢獲386磚、每磚重約一公斤的懷疑可卡因，毒品總市值高達3億400萬元，為今年本港破獲的最大宗可卡因案件。人員相信已搗破一個毒品倉庫，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的姓李（20歲）男子，他已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。

被捕疑犯疑有黑幫背景，他在案中收取1.5萬元報酬擔當「管倉」角色，協助販毒集團租用一個面積約400平方呎的涉案單位用作儲存毒品及負責運送毒品。

包裝印C朗舉盃照 該毒品倉庫營運約一個月，毒品包裝有5種不同標誌，其中一種印有球星C朗拿度舉起獎盃的照片，相信毒販透過不同標誌，以便識別不同質素的可卡因，方便分銷予不同毒販。

調查人員指出，疑犯充當販毒集團「爛頭蟀」，被要求在毒品倉庫留宿兼長時間逗留，倉庫內則安裝多部「天眼」全天候監察情況。疑犯鋌而走險販毒，以收取約1.5萬元月薪來計算，每月工作30天，每日24小時工作，即平均時薪僅約21元，較最低工資40元水平更低。而販運15公斤可卡因，一經定罪可被判囚30年，若以1.5萬元攤分30年，做一名「爛頭蟀」日薪僅1.3元，但餘生將會在監獄度過。人員相信行動已堵截大批毒品流入市面，正追查該批毒品的來源。