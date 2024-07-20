加強接駁深圳灣 城巴多線改道

【本報訊】城巴將加強深圳灣口岸的接駁服務，將在本月28日起實施。此項措施涉及4條巴士路線，包括B3A、B7、56及56A號路線，措施將包括部分路線增設周六、日及公眾假期服務、增設轉乘優惠、加密班次、更改行車路線及增加和取消巴士站。

部分增設周末假期服務 該公司表示，本月28日起，城巴B3A號線來回方向的班次將更改行車路線，行經興貴街、欣寶路及紫田路，更改路線後，由山景邨開出的班次將取消原有大興警署及麒麟圍的巴士站，並於和田邨、NOVO LAND及紫田村增設巴士站。

由深圳灣口岸開出的班次將取消兆康苑兆賢閣、屯門醫院及寶怡花園的巴士站，並於菁田邨、NOVO LAND及和田村增設巴士站。B3A號線同日起將會加密周末上午繁忙時間往深圳灣口岸方向的班次。

同日，56號線將增設周六、日及公眾假期服務，來回班次均為20至30分鐘一班，聯同56A號線將提供每日往返屯門及上水/皇后山的服務，並會延長服務時間及加密班次，56/56A號線亦設有與B7號線的轉乘優惠。

此外，56及56A號線來回方向行車路線也會在同日改經震寰路。由菁田邨開出的班次將取消原來在NOVO LAND及對面紫田村的巴士站，並於NOVO LAND外、大興警署及麒麟圍增設巴士站。由上水（天平邨）/皇后山開出的班次則取消於NOVO LAND外的巴士站，並在兆康苑兆賢閣、屯門醫院、寶怡花園及NOVO LAND對面增設巴士站。