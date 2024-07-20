紡織研發收益減 續獲資助惹議

【本報訊】政府當局擬就香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心和納米及先進材料研發院的未來3年，即由2025年4月1日至2028年3月31日的營運繼續提供資助，並同期在基金下就香港應用科技研究院開立新專項分目用以支付營運開支，所涉共13.045億元的承擔額，昨在立法會財務委員會獲得通過。有議員指研發中心出現增加資源投入，然而收益減少的現象，當中以紡織及成衣研發中心的情況尤其明顯，更有人質疑該研發中心的存在價值。

議員蘇長荣表示政府財政緊絀，每一筆撥款都要用在刀刃上。多所研發中心出現增加資源投入，收入卻減少的現象，紡織及成衣研發中心的情況尤其明顯。他說官員解釋，研究中心不能光看收支平衡，還要視乎對業界的推動和作用。但實際情況是紡織業愈做愈縮，2022年出口額下降40%，2023年下降22%，可見收支得不到平衡，業界亦得不到推動。

對於政府打算明年4月1日起將汽車科技研發中心併入香港生產力促進局的建議，議員葉劉淑儀表示歡迎，但她同時指出，內地已冒起一些面向內地及國際、市值百億美元的成衣企業，質疑紡織及成衣研發中心還有沒有存在價值。議員周文港亦表示在紡織及成衣方面，2021/22年在商品化同其他的收入1,300萬元，2022/23年差不多4,000萬元，去年則下跌至1,140萬元。詢問當局有何措施加強收入的穩定性，以免像股票般大上大落。

創新科技及工業局局長孫東回覆指公營的研發機構必須履行公共服務的責任，各研發中心一直有非常明確的發展定位和方向，並切實按照政府所訂立的要求。關於效益問題，政府已聽到聲音，研發中心會更多服務於香港高質量經濟發展，亦有助留住一大批人才。畢竟各研發中心是除大學以外，高端人才最密集的地方。

中心設廠回收衣物 收入料增長 關於紡織及成衣研發中心的財政波幅，該中心總監陳念群解釋，因中心正進行一個大型項目，在將軍澳設立舊衣物循環回收的廠房，目的是推動本港再工業化，料中心的收入有穩定性增長。她說除了生產和物料的科技，該中心還涉獵不同範疇的科研，如零售和設計等的電腦程式，注重可持續發展的科技應用，因此中心是一個廣泛的研發機構。