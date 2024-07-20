上半年逾6萬公司新成立 創新高

【本報訊】公司註冊處昨公布註冊公司及其他有關事項統計數字。數據顯示，今年上半年新公司成立超過6萬間，總數超過140萬間，公司註冊處表示創下歷史新高。同時，註冊非香港公司總數近15,000間同樣創下歷史新高。

1.5萬間註冊非香港公司破紀錄 在2024年上半年新成立的本地公司總數為66,734間。截至今年6月底，根據《公司條例》註冊的本地公司總數達1,440,935間，數字創歷史新高。2024年上半年，共有501間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至2024年6月底，註冊非香港公司的總數達14,959間，亦是歷史新高。交付登記的公司財產押記數目為5,721宗，而在同期交付登記的償付及解除財產押記通知書數目則為8,808份。交付該處登記的文件數目為1,520,759份。

電子查冊服務方面，2024年上半年公眾查閱文件影像紀錄的數目為2,564,604宗。有限合夥基金方面，在2024年上半年新註冊的數目為113個。截至2024年6月底，有限合夥基金總數為844個。至於信託或公司服務提供者牌照方面，在2024年上半年，該處發出324個新牌照。截至6月底，有關牌照持牌人總數為6,974個。放債人牌照方面，在2024年上半年，牌照法庭發出75個新牌照。截至6月底，持牌放債人總數為2,193個。