蘇州寒山寺「和合鐘」贈港西方寺

【本報訊】自古以來，蘇州寒山鐘聲是和平、平安、吉祥的象徵，為進一步弘揚中華傳統文化，講好佛教故事，推動蘇港佛教交流，蘇州寒山寺特別向香港荃灣西方寺贈送一口仿唐鑄銅「和合鐘」。該口「和合鐘」高（含蒲牢）1.8米，直徑一米，重約一噸，其鐘體造型厚重秀美、做工精細、質地精良，屬當代鑄造藝術之珍品。昨日良辰吉時，寺方隆重舉行接受儀式，現場嘉賓雲集，瑞氣滿堂。寬運大和尚向本報記者表示，佛鐘鳴響可以喚醒人們的心靈，減輕煩惱。

大和尚敲鐘 祈願揚佛法 「和合鐘」安置在大雄寶殿對開，雖然天氣不穩，烏雲密布，仍然無損「和合鐘」莊嚴法度，鐘體佛光流轉，充溢祥和之氣。江蘇省佛教協會會長、蘇州寒山寺方丈秋爽大和尚，以及香港佛教聯合會會長、西方寺住持寬運大和尚滿臉慈容，互相合掌致意，在大灣區航空有限公司主席黃楚標等嘉賓注視下，兩位大和尚扶起鐘槌，叩鐘當下，鐘聲悠揚迴盪，震撼人心，四眾欣慶，一如《叩鐘偈》云：「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提生；離地獄，出火坑；願成佛，度眾生。」每一下鳴響上達天宇，霎時佛光普照，天清地寧，彰顯人間佛教給人的滿心歡喜，亦能使地獄眾生受苦暫歇。

「和合鐘」象徵平安吉祥，「和」是和諧、祥和；「合」是結合、融合。佛教中，「僧伽」乃和合眾之義；「和合」分理和與事和：理者謂同得無生，共證法身；事和則有六義，「身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均、戒和同修、見和同解」。

寒山寺方丈秋爽大和尚發願建造仿唐鐘，要將寒山鐘聲送往世界各地，祈願世界和平，人生幸福。在他的帶領下，已先後向日本、加拿大及台灣、香港、南極長城站等國家與地區，捐贈了14口「和合鐘」。