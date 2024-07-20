醫健：醫健寶庫：呼吸道病毒的居家傳播
大部分呼吸道感染（俗稱傷風感冒）皆由病毒或細菌感染引起。呼吸道病毒種類繁多，除大眾普遍認知的流行性感冒病毒（簡稱流感病毒）或近年出現的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2（SARS-CoV-2，簡稱新型冠狀病毒或新冠病毒），亦有副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、其他人類冠狀病毒（NL63、229E、OC43、HKU1）等。單憑不同傷風感冒徵狀，很難準確判斷感染是由哪種呼吸道病毒或細菌引起，很多時更需要採集呼吸道拭子樣本進行快速測試作初步診斷，及透過實驗室試驗如核酸檢測（PCR）確診。
鑑於新冠病毒的出現，就各呼吸道病毒的流行病學研究亦有所增加，包括評估不同病毒對特定群組的感染及傳播風險。舉例來說，儘管普遍認為兒童更容易受呼吸道合胞病毒感染從而引發重症，近年研究顯示不少長者也受此病毒感染；目前研究亦顯示新冠病毒就像其他人類冠狀病毒一樣能引起重複感染。另外，呼吸道病毒在人煙稠密、人與人之間有近距離接觸，及封閉空間或通風不足的環境有更大機會傳播。
要預防及控制呼吸道病毒的傳播，需要進一步理解各種呼吸道病毒針對不同群組或環境的傳播能力，以及引致嚴重感染的因素。有見及此，港大醫學院公共衞生學院現正進行一項名為「戶航」的研究計劃，招募傷風感冒患者及其家人，以探討和比較不同呼吸道病毒在同住者間傳播的能力。研究結果冀有助評估各呼吸道病毒感染的居家傳播風險，及提升呼吸道病毒感染的檢測能力，從而保障社區健康。詳情可瀏覽有關網頁https://trev.sph.hku.hk/。
香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院
助理教授梁曉灡、專職研究員邵琬詞博士
香港大學李嘉誠醫學院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：