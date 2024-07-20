澳門消息：宿舍狎女學生罪成 內地學者上訴失敗

茅海建稱喝醉斷片

案情指，茅海建在前年7月疫情期間，邀請其指導的一名來自內地的女碩士到自己的校內宿舍聚餐，為其畢業前餞行，並邀請當時升大四的女學生參加聚餐。飯後，茅趁二人進入廚房清洗餐具時，從後撫摸大四女生的臀部及胸部，直至對方要求停止才離開。茅海建上訴稱當時已喝醉，無法記起廚房內發生的事，但認為自己不會有性騷擾行為。他質疑受害人供詞不可信，認為案中唯一證人的女碩士生也沒目睹過程。他還質疑受害人主動在社交媒體公開案件，推動輿論公審自己，無視司法保密原則，要求改判無罪或將案件發回初院重審。