商場街市吉舖增 政黨促政府帶頭減租

【本報訊】香港零售消費市場疲弱。為了解全港各區內商場及街市的營運狀況，有政黨昨公布調查，近半數受訪者認為新冠疫情後區內商場及街市的人流有所減少，47%人指商場及街市的空置店舖有所增加；而逾半受訪者更認為疫後物價上升。該政黨批評，雖然政府早前推出「區區都繽紛」以推動地區經濟，但似乎區內小商戶未能受惠，建議政府帶頭下調房委會及食環署轄下商場和街市的租金，以更直接幫助小商戶。

受訪者指北區大埔最嚴重 該政黨於今年5月21日至6月11日，於全港18區以問卷調查方式收集數據，共訪問了3,477名市民及409個小商戶。調查發現，有49%受訪者指疫後區內商場及街市的人流減少，當中認為人流減少的受訪者佔比最高的地區為灣仔區，有72%，其次為北區。而在店舖空置方面，認為情況惡化的受訪者佔比最高的地區為北區，有74%，其次為大埔區，有61%。

物價方面，有52%受訪者認為疫後物價上升；而以地區排名來看，離島區有93%受訪者表示物價上升，遠超第二名的南區和第三名的東區，分別是75%及68%。而就方便程度而言，在南區237名受訪者中，高達52%表示生活不便，需要到區外購買日用品，比例遠高於整體的21%。

該政黨指出，是次調查反映大部分受訪者仍認為目前區內商舖數目足以滿足日常基本需要，總體情況處於可接受水平，但南區受訪者則大多需要到跨區購買日常生活用品，政黨對此表示關注，希望當局檢視區內基本零售設施是否足以滿足居民的基本需要。