斥港府無心發展 郵輪遊艇協會遷往星洲

【本報訊】啟德郵輪碼頭設施不濟，本是黃金檔期的7月至8月，竟只有兩艘郵輪停泊香港，相反競爭對手新加坡卻在期內獲超過20艘郵輪停泊，香港郵輪及遊艇協會義務總幹事楊梓呈繼批評本港郵輪碼頭設施不濟、政府懶理配套後，昨透露該會已於本月10日撤出香港，遷往新加坡，她灰心地說：「在香港根本做唔住。」隨着來港郵輪減少，預計本地旅業也會受衝擊。政府表示，一直十分重視香港郵輪業發展，亦有與國際郵輪公司保持直接緊密的聯繫，爭取更多郵輪停泊香港。

碼頭搞咗10年 郵箱提款機都冇 就政府聲稱「十分重視香港郵輪業發展」，楊指港府雖有為業界宣傳，但郵輪業屬綜合服務，不能只靠做宣傳，吸引遊客到來後就不理配套等元素。她舉例指，郵輪碼頭「搞咗10年」，連郵箱、提款機都沒有，客人想寄明信片、提款坐的士都沒有辦法，擔心會影響香港國際形象，直斥政府「根本唔係有心」發展郵輪業。

至於，政府發言人談到今年來港的郵輪公司數目有29間，較2023年增加11間，回復至疫情前的水平。楊梓呈即拆穿，國際遊輪公司一般會提前兩年預訂到訪碼頭，現時的所謂29間相信有部分是兩年前，甚至疫前已經預訂。她指，疫前不少郵輪公司會把香港設為母港，在香港「上落客」，以一艘郵輪約3,500人算，一次就有足足7,000人，當中不少人會來港消費，現在卻意欲不高。

她續稱，疫前本地旅遊業人手充裕，氣氛亦不錯，惟疫後旅遊業萎縮，接待力不足，且專業人手亦大幅減少；且碼頭服務人員團隊以前較為專業，惟疫後開始轉用臨時工，或因培訓不足而未能提供專業的服務。她又提醒本地正就讀相關科目的學生，由於協會已撤出香港，未來或要到新加坡工作。