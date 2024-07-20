公屋餵野鴿扣7分 新制第4季實行

增3項目可判罰 包括外牆掛放易跌物 全港過百萬公屋居民注意！房委會資助房屋小組委員會昨通過實施「屋邨管理扣分制」的加強措施，增加3項新的不當行為，包括「餵飼野鴿或其他野生動物」等，另會有兩項不當行為的適用範圍將會擴大，而新的扣分項目安排亦適用於租置屋邨內的公屋租戶。新措施將於今年第4季實施。房委會發言人表示，將會加強宣傳經修訂的扣分制，並會在落實修訂措施前再次提示公屋租戶。

阻礙授權者執行職務扣15分 為提供公屋住戶清潔、衞生和安全的居住環境，並加強執行效能，房委會昨日通過新扣分制加強措施，新增3項為不當行為。包括「餵飼野鴿或其他野生動物」將會被扣7分；「在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）」，亦會被扣7分及警告機制適用；另外「抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務」，也將會被扣15分。

擴大規管滴油雜物阻道範圍 房委會補充指，由於不當行為A2項「在窗或露台外掛放地拖」，將會被納入「在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品」的新增不當行為中，故將被刪除。

此外，有兩項不當行為的適用範圍將會擴大。包括「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」；及「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」，修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨內任何建築物內外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」。

房委會發言人表示，新安排亦適用於租置屋的公屋租戶，故會與租置屋邨的業主立案法團制訂執行細節，和聽取他們的意見，以確保措施有效執行；又會加強宣傳經修訂的扣分制，並會在落實修訂措施前再次提示公屋租戶。

至於房委會通過今年10月起加租一成，首3個月將寬免加幅，即新租金於明年1月起實施。資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，會上沒有委員認為租金加幅一成不妥當，今次加租約六成二住戶加約250元或以下，其中約2%只多付100元或以下，相信租戶可以接受亦負擔得起。