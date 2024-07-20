今料掛1號波 無人機表演或取消

【本報訊】本港已踏入風季，天文台昨日下午發布特別天氣提示，指位於南海中南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，該熱帶低氣壓會在昨晚至今早進入本港800公里範圍內，天文台考慮在今日下午至晚上發出一號風球，不過，目前其路徑及強度仍存在相當變數。風暴即將來襲，原定今晚上演的多啦A夢無人機表演可能受影響，主辦方表示，天文台若發出黃雨或以上信號、3號風球或以上將取消今晚的表演。

熱帶低氣壓明趨近本港 天文台表示，熱帶低氣壓會在今早上進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，天文台會視乎其動向，考慮發出一號戒備信號。受該熱帶低氣壓影響，21日及22日珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大，海有湧浪。據目前展示的熱帶氣旋路徑，南海中南部的熱帶低氣壓將會在明日至後日趨近本港，並擦過400公里範圍附近。

多啦A夢無人機表演主辦單位AllRightsReserved表示，無人機匯演會因以下因素，包括降雨量（每小時高於3.7毫米、或同等雨量，包括黃色暴雨警告信號或以上）或風速（每小時持續風速大於21公里、或同等風力，包括懸掛季候風信號、3號熱帶氣旋警告信號或以上），受影響無法飛行。除了以上惡劣天氣之外，都能如常起飛，但最終能否順利表演都需視乎情況決定。

此外，天文台表示，位於西北太平洋的另一個低壓區正為該區帶來不穩定天氣，預料亦會逐漸發展為熱帶氣旋，並大致移向台灣附近海域。