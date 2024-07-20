死機元兇 網絡安全公司股價急挫

【本報綜合報道】今次微軟全球死機事件，導致世界性跨行業關鍵機構相繼中伏，如倫敦證券交易所集團（LSEG Group）、美國證券交易委員會都有系統受影響，部分運作需停頓。事件元兇網絡安全公司CrowdStrike股價亦遭懲罰，昨美股早段低見290.1美元，急挫15.43%；微軟低開1.9%後有所回穩。

周五全球性電腦死機後，據報受影響的行業包括航空公司、銀行及證券交易所等，在美國，多間航空公司需停飛，影響航班及人數不斷增加。

外媒報道，是次事件其實早在周四晚些時候已在美國出現，包括Azure和365在內的微軟服務出現故障。Frontier Group Holdings旗下位於丹佛的邊疆航空（Frontier Airlines）一度停飛航班超過兩小時，至紐約時間周四晚上11時開始解除全國性的起飛暫停，並開始恢復航班。豈料翌日問題擴大，影響美、歐、亞洲等。

英美證券交易系統受影響 倫敦證券交易所集團（LSEG Group）Workplace平台的新聞及外匯報價在亞洲交易時段出現故障，美國證券交易委員會的EDGAR亦一度無法使用在線服務。而香港交易所回應媒體查詢則稱，旗下所有系統（包括交易及結算系統）周五如常運作。