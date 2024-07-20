專家：自行救機上網 恐招黑客入侵

【本報訊】全球多地昨日爆發微軟系統相關的電腦大事故，涉事網絡安全公司CrowdStrike已經承認責任。該公司執行長George Kurtz在周五解釋，事故是由該公司的一個更新中出現缺陷而造成，只會影響Windows主機，而Mac、Linus則不受影響，強調事故並不涉及網絡安全問題或網絡攻擊，又指公司已經識別並找出解決有關缺陷的部分，亦已經啟動修復程序。另外有本地專家表示，有些用家採取方法自行重啟電腦，「救機」後切勿上網，否則有機會招致黑客入侵。

料防毒軟件除蟲現問題 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，涉事CrowdStrike為第三方防毒軟件，有自動更新功能，懷疑是由於更新時除蟲（Debug）工作出現問題，導致今次事件。由於防毒軟件本身需要使用較多電腦權限，導致其出錯時會引起藍屏、死機等問題。

他又提到，坊間有不少人於事故後提出「救機」方法，惟即使電腦能重啟，亦有機會因該防毒軟件無法運作或存在漏洞，若果用戶「救機」後上網，有機會造成黑客入侵。他建議用戶最好聯絡相關專業人士協助，又提醒重啟後最好先斷網。