美一度全數停飛 澳超市壞收銀機

史上最大IT故障 全世界遭殃 微軟作業系統昨日大規模故障，兩岸三地乃至全球多國的航空、銀行及通訊服務業系統藍屏死機、電腦自動不停開關機。事件導致全球最少3,300航班被迫取消，遊客無奈地被迫在機場呆等，辦理登機手續櫃台大排長龍。聯合航空、美國航空及達美航空等多間航空公司由於通訊問題，一度停飛全球航班。美國富豪馬斯克在社交網形容，事件是「史上最大的IT故障」。

美國聯邦航空局（FAA）一度宣布由於電腦故障引致通訊問題，所有航班停飛，包括美國航空、達美航空和聯合航空等多間主要航空公司的國內和國際航班受到影響，但停飛禁令隨後取消。阿拉斯加州、亞利桑那州、印第安納州、明尼蘇達州、新罕布什爾州、俄亥俄州的911報警熱線，據報一度無法運作。在中部地區，航空公司用來託運行李的微軟Azure也出現系統故障。

英的士無法信用卡付車費 歐洲亦有多國受到影響，西班牙所有機場都出現問題，要改以人手系統處理；英國不少航班要延誤，另有電視台受影響無法正常播映，倫敦金屬交易所（LME）的電腦系統同受影響。此外，有英國的士司機表示，客戶無法使用信用卡付款，形容是「災難性的一日」。

內地上班族高呼提前放假 澳洲受到的影響更為廣泛，當地多間大型企業和政府的電腦系統受影響，包括澳洲航空、澳新銀行、MyGov、Foxtel，連鎖超市Woolworths的自動收銀機亦發生故障。悉尼機場的航班資訊無法顯示，墨爾本機場登機手續亦受影響。故障也影響電視台服務，澳洲廣播公司新聞頻道主播提詞機無法正常運作，部分錄影廠運作受到影響。有商店因應系統問題，索性暫停營業。

內地也傳出「災情」，有指上海康萊德酒店因操作系統無法正常使用，導致入住和退房受影響。另外，內地不少上班族分享自己的電腦藍屏「死機」，「感謝微軟，提前放假」登上微博熱搜。不過，大陸官媒引述北京機場及國內多間航司處獲得消息指，由於使用系統不同，包括國航、南航、海航在內的國內主要航司航班運行情況均未受到影響。

台灣方面，多間航空公司因電腦技術故障出現通訊問題，一度需停飛。台灣虎航購票系統受波及，桃園國際機場有7間航空公司離境、辦理登機手續亦受影響，無法用電腦作業，航空公司改以人工劃位方式處理。桃園國際機場公司表示，受到全球微軟系統異常影響，該機場部分航空公司因使用相關的全球電子商務系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法作業。

日環球影城商店餐廳停業 在亞洲，南韓部分廉航公司的機票預約和出票系統發生錯誤，部分網絡遊戲伺服器發生不穩定現象。捷星航空位於日本東京成田機場的登機系統出現故障，大阪日本環球影城所有商店和餐廳暫停營業。日本麥當勞全國2,900家門市中，約30%的店舖收銀機無法運作。印度新德里機場需要改用人手，公布航班資訊和替乘客劃票。新加坡有航空公司辦理登機的過程、報紙發行和停車場的運作受到波及，但銀行、電訊公司和醫院的運作，沒有受到影響。本報綜合報道