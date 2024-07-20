保障關鍵基礎立例 落實待明年首季

【本報訊】微軟系統昨日出現故障，從事創新科技行業的議員吳傑莊指，航空公司系統多數是一體化以方便訊息互通，今次涉事的系統是一套美國系統，據他了解目前已有解決方案，相信短時間內可以修復。他更提到，政府早前提出《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》正可處理類似事項，即是日後所有在港營運的公司，一旦發生這些事，必須在短期內向政府匯報及提出解決方案。

事故須匯報 提解決方案 他舉例，相關公司或需額外增設一套後備系統以處理類似事件，甚至在購入系統時已要考慮，不應採購來自單一地區或國家的系統，分散停機的風險等，但就會令成本相對增加。他促請政府盡快立例，以確保公營機構、私人企業以至市民的工作和生活不受影響。至於就今次事件，立法會資訊科技及廣播事務委員會會否召開會議討論，委員會主席葛珮帆則表示需要進一步考慮。

事實上，政府構思訂立《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》以保障航空、銀行、醫療等重要行業正常運作。保安局已於本月2日諮詢立法會，正展開一個月業界諮詢，目標在年底前提交立法草案，並於條例通過後一年內成立專責辦公室。換言之，條例草案最快年底才能提交立法會，審議及通過的時間最快亦要明年首季，而專責辦公室成立的時間再要延遲一年，或拖至2026年才有專責部門監察關鍵設施的運作。