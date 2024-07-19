龍七公：加強職學合作 提升職專教育

中學文憑試（DSE）前日放榜，有人歡喜有人愁，但其實即使未能考入所謂的主流學術型大學，在香港還有很多其他不同的升學及職訓選擇，不論前途或「錢途」都未必較差。

確保課程能學以致用 筆者是職業專才教育的支持者，本身讀工業中學出身，接受工藝培訓，之後考入當時尚未升格為大學的理工學院，與當年許多青年一樣邊做邊學，考取專業資格。筆者代表的建測規園界及建造業界亦非常支持職專教育，尤其近年香港專業職位人手不足，前線、技術人員更特別缺人，間接導致建造成本上升，延長了香港發展及建設項目所需的時間。

政府近年已做了不少工作，加強職專教育及學生的生涯規劃，包括於去年施政報告宣布推動成立應用科學大學。當局亦投放了不少資源，資助不同院校開辦各類職專課程，但業界普遍感覺成效只屬一般。有部分課程的收生及報考情況欠佳，包括近年引入的高中「應用學習課程」，原因之一是教育局與考評局亦疑似將該等課程視為次等，無法取得與一般DSE學科同等的最高評級；有些學歷和資歷多年來都未獲相關專業團體或行業承認，對就讀學生造成打擊；亦有僱主批評部分職專課程內容與市場脫節，所教授的技能未能與行業操作接軌，自然難獲學生及家長垂青。

筆者並非教育專家，但亦歸納出香港職專教育的三大優化方向。其一是加強學校同相關行業、企業和專業的合作，確保課程內容能學以致用，與市場及行業接軌，提升相關資格、學歷的認受性。其中一個有效方法，是邀請更多真正的業界人士任教，以及讓學生有更多機會直接到有關企業及場所工作實地培訓。過程中政府或須向有關學生及企業提供一些資助，以提升其參與誘因。

其二是提高社會對職專教育的認知及認同，尤其在家長層面。要家長們明白「行行出狀元」、「工字可出頭」的道理，接受並非每一個學生都適合和有能力做醫生、金融或創科等專才，亦不是多拿幾個碩士或博士頭銜，到外國浸過鹹水，才能生活得開開心心及找到合適、高薪的工作。

其三是提升一些藍領行業及技術型、工藝型工種的社會地位。香港建造業界近年做了大量工作去提升行業形象，除了人工與前景，亦有強調例如女性也能參與和上位，愈來愈多應用創新科技等，並已見到一定成效。未來要進一步在工業安全方面下工夫，令建造業不再予人很易出意外的感覺，不然便難以吸引更多年輕人入行。

由於人口老化及生育率偏低，香港不少行業都面對人手不足、從業員老化和生產力下降問題，在中短期輸入外勞實有其必要，但長遠更需加強培育及留住本地人才，在各行各業都加強科技應用，提升工作績效。故此，香港的職專教育必須更加積極進取，與時並進，希望政府與各院校可加倍努力。